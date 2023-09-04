ЯМЗ: новые рядные двигатели и новая девятиступенчатая коробка передач

Ярославский моторный завод «Автодизель» представляет на выставке COMTRANS-2023 образцы новой продукции.

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Дизельный двигатель ЯМЗ-535, газовый двигатель ЯМЗ-537 CNG, тяжелый рядный дизель ЯМЗ-770, а также 9-ступенчатую коробку передач ЯМЗ-1309.

Двигатель ЯМЗ-535 — это новый 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель с увеличенной размерностью цилиндра (110×135 мм). По сравнению с серийным мотором ЯМЗ-534 его рабочий объем увеличился с 4,4 до 5,1 л. Мощность двигателей серии ЯМЗ-535 может варьироваться от 190 до 260 л.с., а максимальный крутящий момент — от 780 Нм до 890 Нм. В конструкции мотора применены топливный насос производства ЯЗДА и система подачи топлива аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением. Для достижения пятого экологического класса и повышения технико-экономических показателей в двигателях ЯМЗ-535 применяется система очистки отработавших газов SCR, тогда как система рециркуляции отработавших газов EGR не используется.

Двигатель ЯМЗ-537 CNG — это новый 6-цилиндровый рядный газовый двигатель с размерностью цилиндра 110×135 мм, рабочий объем которого по сравнению с мотором ЯМЗ-536 вырос с 6,6 до 7,7 л. Оснащен принудительным искровым зажиганием и системой распределенного впрыска газа с электронным управлением. В отличие от дизельных двигателей этой же серии, имеет пониженную до 11 степень сжатия. Диапазон мощности газовых двигателей ЯМЗ-537 CNG — от 210 до 300 л.с., максимальный крутящий момент — от 830 Нм до 1250 Нм. В качестве топлива для газовых двигателей ЯМЗ используется компримированный природный газ (метан).

Значимым этапом в развитии линейки и повышении технического уровня продукции «Автодизеля» является дизельный агрегат ЯМЗ-770. Его конструкция объединила все самое лучшее, что можно было взять из более чем полувекового опыта производства моторов марки ЯМЗ.

ЯМЗ-770 — это новый рядный 6-цилиндровый дизель с размерностью цилиндра 130×156 мм и рабочим объемом 12,42 л. Моторы этого семейства покрывают очень широкий диапазон мощности (360-620 л.с.) и крутящего момента 2200-2550 Нм. Система подачи топлива — аккумуляторного типа, с микропроцессорным управлением. Для достижения пятого экологического класса и повышения технико-экономических показателей в двигателях ЯМЗ-770 применяется система очистки отработавших газов SCR. Блок и головка цилиндров изготавливаются из чугуна, а поршни могут быть как алюминиевыми (для версий со степенью сжатия 17,5 и мощностью не более 550 л.с.), так и стальными (для форсированных версий со степенью сжатия 20 и мощностью до 620 л.с.). В настоящее время дизельный двигатель ЯМЗ-770 проходит этап предварительных стендовых испытаний.

9-ступенчатая коробка передач ЯМЗ-1309 рассчитана на входной крутящий момент до 1372 Нм и обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшествующими моделями. Ее собственный вес снижен до 332 кг (в чугунном исполнении картеров КП и сцепления). Усилия на рычаге переключения передач относительно серийных коробок снижены в два раза, а уровень шума при работе не превышает 88 дБА. Из конструктивных особенностей коробки ЯМЗ-1309 можно отметить применение малогабаритного демультипликатора с картером из алюминиевого сплава и наличие трех вариантов отбора мощности. Для коробки передач ЯМЗ-1309 предусмотрена возможность работы в паре как с рядными, так и с V-образными двигателями, а благодаря разным вариантам исполнения механизма управления она может применяться и на капотных, и на бескапотных автомобилях без доработок со стороны потребителя.