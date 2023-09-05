В Новосибирске запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-2060

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен и запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-2060 на предприятии Новосибирска.

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— Станок термической резки имеет размер стола 2000×6000мм. Стол состоит из 4-х модулей с 8-ю зонами дымоудаления.

— На портале станка установлен фирменный газовый резак GCUT для раскроя толстого металла, а также плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.

— Источник плазмы ULTRAFIRE-200PRO с плазмотроном от Hypertherm MAXPRO 200. Резка до 30мм на прожиг, отрезная резка до 60мм.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-2060 © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-2060 с источником плазмы ULTRAFIRE-200PRO © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла под любые задачи: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.