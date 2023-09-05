Как разрешают проблемы со свалками в МО? — показываю новый комплекс по переработке
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Комплекс по переработке отходов (КПО) «Север» запущен в деревне Сахарово под Сергиевым Посадом в апреле 2020 года.
«Север» стал четвертым КПО в Московской области и вторым в регионе, запущенным компанией «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Сейчас здесь трудятся более 650 человек, свыше 95% из которых — местные жители.
При круглосуточном режиме работы здесь можно перерабатывать до 1 млн 50 тысяч тонн отходов ежегодно. На переработку отправляется 100% входящих отходов и больше половины возвращается во вторичный оборот. Это способствует закрытию традиционных мусорных полигонов и благотворно сказывается на экологии в области.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Особенность КПО «Север» заключается в том, что отсев мелких фракций здесь производят с помощью роторных сепараторов вместо барабанного грохота. Сепараторы не пачкают материалы, благодаря чему удается отобрать больше вторсырья.
Все поступающие на КПО «Север» отходы проходят взвешивание и радиационный контроль. На комплексе работают 3 цеха сортировки, оснащенные 7-мью производственными линиями. Здесь производят отбор того, что можно переработать: стекло, металл, пластик и макулатура. Оборудование для этого цеха произведено и смонтировано группой компаний «Хусманн Рус» в рамках программы импортозамещения. В России были произведены более 70% платформ, конвейерных систем, роторных сепараторов и других агрегатов!
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Помимо цехов сортировки, на КПО функционируют участки переработки крупногабаритных отходов и цеха компостирования, в которых получают технический грунт, используемый компанией при озеленении и рекультивации полигонов.
Непригодные для переработки отходы попадают на специальные карты.
Фото и текст: Бионышева Елена
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