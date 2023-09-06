В Архангельске открыли новый лечебно-диагностический корпус детской клинической больницы

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Новый лечебно-диагностический корпус представляет собой совершенно новый уровень оснащения и качества оказания детям медицинской помощи.Стоимость объекта составила 3 млрд руб.

— Впервые в детской больнице установлен магнитно-резонансный томограф, высокотехнологичное оборудование позволит оказывать всю необходимую диагностику и завершать диагностические циклы внутри клиники, — рассказала Ольга Тюрикова. — В подразделении расположены пять операционных, где будут проводиться три тысячи операций в год. При необходимости сможем оперативно проконсультироваться с коллегами из федеральных центров. Готовы оказывать экстренную помощь детям при самых тяжелых и жизнеугрожающих состояниях

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Уникальный операционный блок с пятью интегрированными операционными позволит также расширить спектр эндоскопических операций, том числе — с рентген-навигацией. Кроме того, как отметила главный врач, детская областная больница была и остается единственным учреждением в регионе, оказывающим медпомощь детям с онкологическими заболеваниями.

Маленьким пациентам будет комфортно не только в палатах, но и за их пределами — на территории городка созданы безопасные игровые зоны. А сам корпус расположен в центре больничного городка и соединен с другими блоками двумя переходами.

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Одним из первых подразделений, которое примет пациентов, станет реабилитационное отделение, размещенное на четвертом этаже нового корпуса.

Здесь смогут проходить восстановительное лечение с применением самых современных методик дети после получения травм: переломов или ушибов. Для этого в отделении уже установлено специальное оборудование, в том числе стабилоплатформы и аппараты для разработки суставов.

В среднем за год в отделении реабилитации проходят лечение порядка 3700 детей.

В составе нового корпуса также отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, многопрофильный педиатрический стационар, отделение лучевой диагностики и другие подразделения.

В общей сложности установлено порядка 200 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, рентгеновский цифровой комплекс, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса, эндоскопические стойки и многое другое.

Принимать здесь будут маленьких пациентов не только из Архангельской области, но и из соседних субъектов, например, из Ненецкого автономного округа.