Открыто первое в России метро в аэропорту⁠⁠

Сегодня в Москве открыли последние две станции Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Теперь аэропорт Внуково стал первой авиагаванью страны с собственной станцией метро.

© stroi.mos.ru

Станцию «Аэропорт Внуково» интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Станцией будут пользоваться свыше 22 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока почти в 1,5 раза — до 31 тыс. пассажиров в сутки.

С открытием «Пыхтино» 15 тыс. жителей микрорайона «Солнцево-Парк» получили метро в пешей доступности: дорога до метро сократится с 15 минут на наземном городском транспорте до 5 минут пешком. Пассажиры могут добраться до БКЛ всего за 20 минут. Значительно сократился путь и до «Делового центра» — до 37 минут.

© stroi.mos.ru

Всего за 10 лет была создана новая ветка длиной более 30 км с 14 станциями, в зоне притяжения которых проживает более 1,5 млн москвичей. Впервые в России метро пришло в аэропорт, а это позволит радикально улучшить транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров.