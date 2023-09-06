Открыто первое в России метро в аэропорту
Сегодня в Москве открыли последние две станции Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».
Теперь аэропорт Внуково стал первой авиагаванью страны с собственной станцией метро.
Станцию «Аэропорт Внуково» интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Станцией будут пользоваться свыше 22 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока почти в 1,5 раза — до 31 тыс. пассажиров в сутки.
С открытием «Пыхтино» 15 тыс. жителей микрорайона «Солнцево-Парк» получили метро в пешей доступности: дорога до метро сократится с 15 минут на наземном городском транспорте до 5 минут пешком. Пассажиры могут добраться до БКЛ всего за 20 минут. Значительно сократился путь и до «Делового центра» — до 37 минут.
Всего за 10 лет была создана новая ветка длиной более 30 км с 14 станциями, в зоне притяжения которых проживает более 1,5 млн москвичей. Впервые в России метро пришло в аэропорт, а это позволит радикально улучшить транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров.
- С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро
- Состоялся технический пуск участка метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской»
- После капремонта открылся вестибюль станции метро «Новослободская» в Москве
06.09.2314:45:10
06.09.2315:52:46
06.09.2317:41:15
06.09.2319:45:46