Итоги строительства метро в Москве за 2025 год

В сентябре завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 км с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей, проживающих на юго-западе и в ТиНАО.

© www.sobyanin.ru

Одновременно приступили ко второму этапу строительства Троицкой линии. Ее южный участок будет включать 6 станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

© www.sobyanin.ru

В активной фазе находится строительство новой Рублево-Архангельской линии метро. В следующем году планируется открыть движение от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Станции «Деловой центр» и «Шелепиха» ранее работали на БКЛ. Для их интеграции в новый радиус тоннели расширили с  6 до  10 метров и сделали сбойку с новым участком. Из-за сложных геологических условий часть пути от «Звенигородской» (около 350 м) прошел щит «София», а еще почти столько же метростроители проложили горным способом при помощи небольших проходческих комбайнов, ручных буров и других средств малой механизации.

© www.sobyanin.ru

Значимым событием прошедшего лета стало начало строительства Бирюлевской линии метро. Первый участок будет включать в себя 4 станции. Сейчас активно строят станции «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Скоро приступят к работам над «Курьяново».

© www.sobyanin.ru

Летом начали продление Арбатско‑Покровской линии метро. Открытие станции «Гольяново» запланировано на 2028 год.

© www.sobyanin.ru

Строительство «Достоевской», которая станет первой новой станцией на Кольцевой линии более чем за 70 лет, находится в активной фазе: ее готовность составляет 40%. Открытие станции улучшит транспортную доступность трех центральных районов Москвы — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.

© www.sobyanin.ru

Станция «Южный порт» находится на этапе проектирования.

© www.sobyanin.ru

Для обслуживания новых поездов метро в 2025 году открыли сразу два электродепо — «Столбово» и «Южное».

«Столбово» — первое электродепо в ТиНАО — обслуживает Троицкую линию, а позже переключится и на Сокольническую.

© www.sobyanin.ru

«Южное», предназначенное для Замоскворецкой линии, вместе с ранее введенным в эксплуатацию депо «Братеево» образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

© www.sobyanin.ru

В ближайшие годы планируют построить еще три электродепо: «Ильинское» (в 2027-м для Рублево‑Архангельской линии), а также «Троицкое» и «Бирюлевское», открытие которых наметили на 2029-й.

Источник: www.sobyanin.ru

