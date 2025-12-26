В сентябре завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 км с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей, проживающих на юго-западе и в ТиНАО.

Одновременно приступили ко второму этапу строительства Троицкой линии. Ее южный участок будет включать 6 станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

В активной фазе находится строительство новой Рублево-Архангельской линии метро. В следующем году планируется открыть движение от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Станции «Деловой центр» и «Шелепиха» ранее работали на БКЛ. Для их интеграции в новый радиус тоннели расширили с 6 до 10 метров и сделали сбойку с новым участком. Из-за сложных геологических условий часть пути от «Звенигородской» (около 350 м) прошел щит «София», а еще почти столько же метростроители проложили горным способом при помощи небольших проходческих комбайнов, ручных буров и других средств малой механизации.

Значимым событием прошедшего лета стало начало строительства Бирюлевской линии метро. Первый участок будет включать в себя 4 станции. Сейчас активно строят станции «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Скоро приступят к работам над «Курьяново».

Летом начали продление Арбатско‑Покровской линии метро. Открытие станции «Гольяново» запланировано на 2028 год.

Строительство «Достоевской», которая станет первой новой станцией на Кольцевой линии более чем за 70 лет, находится в активной фазе: ее готовность составляет 40%. Открытие станции улучшит транспортную доступность трех центральных районов Москвы — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.

Станция «Южный порт» находится на этапе проектирования.

Для обслуживания новых поездов метро в 2025 году открыли сразу два электродепо — «Столбово» и «Южное».

«Столбово» — первое электродепо в ТиНАО — обслуживает Троицкую линию, а позже переключится и на Сокольническую.

«Южное», предназначенное для Замоскворецкой линии, вместе с ранее введенным в эксплуатацию депо «Братеево» образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

В ближайшие годы планируют построить еще три электродепо: «Ильинское» (в 2027-м для Рублево‑Архангельской линии), а также «Троицкое» и «Бирюлевское», открытие которых наметили на 2029-й.