Пассажирская техника «КАМАЗ» на COMTRANS 2023

«КАМАЗ» представил новинки в сегменте пассажирского транспорта.

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На стенде «КАМАЗа» в этом году демонстрируются три новые модели пассажирской техники: автобус среднего класса КАМАЗ-4290, городской автобус КАМАЗ VEGA, а также электробус с ночной зарядкой КАМАЗ-6282.

Автобус среднего класса КАМАЗ-4290 — долгожданная новинка на российском рынке пассажирской техники. Сегодня именно к автобусам такой размерности проявляют внимание регионы. Примечательно, что автобус КАМАЗ-4290 разработан на собственной платформе, а не является укороченной версией автобуса большого класса. Такой подход положительно отразился на внешнем облике автобуса и позволил подобрать оптимальную агрегатную базу для транспортного средства длиной 9 м и полной массой 13 тонн. Также в составе автобуса применён мост собственной разработки «КАМАЗа», обеспечивающий нагрузку до 8 тонн. Среди других преимуществ новинки — повышенная маневренность для использования в городских условиях; независимая передняя подвеска, которая обеспечивает больший комфорт и более равномерное сцепление с поверхностью при прохождении неровностей; оптимальный расход топлива. Автобус среднего класса КАМАЗ обеспечивает функционал, сопоставимый с автобусами большого класса, за счёт чего имеет лучшие показатели по удельной эффективности. Экономичный двигатель и высокая вместительность при компактных размерах делают автобусы среднего класса КАМАЗ-4290 идеальным решением для малых и средних городов. Автобус способен вместить 70 пассажиров, предусмотрено 25 мест для сидения плюс место для инвалида-колясочника. Старт продаж автобусов КАМАЗ-4290 в дизельной комплектации намечен на четвертый квартал 2023 года.

Городской автобус КАМАЗ VEGA также впервые представлен широкой публике. Новинка имеет современный экстерьер и просторный салон. Задняя подвеска — пневматическая, что позволяет эксплуатировать технику в различных российских условиях. Также среди преимуществ — наличие современных систем безопасности, надёжность и ресурс основных узлов и агрегатов — 500 000 км. Низкие эксплуатационные расход и наличие запасных частей в России делают КАМАЗ VEGA ещё более привлекательным для российских перевозчиков. К тому же при соизмеримых габаритных размерах с ближайшими конкурентами у автобуса КАМАЗ 8.5 м выше управляемость, меньший радиус разворота, т. е. машина более манёвренная и управляемая. По желанию заказчика возможна оригинальная покраска кузова автобуса. Общая пассажировместимость — 65 человек, мест для сидения — 19 плюс два откидных сиденья и место для инвалида-колясочника. Новинка поступит в продажу уже в следующем году.

Ещё один интересный экспонат, представленный на стенде компании — электробус с ночной зарядкой КАМАЗ-6282 ONC. Новинка сохранила все преимущества «классической» модели КАМАЗ-6282, но заряжается ночью, в нерабочее время и по дешёвым тарифам на электроэнергию. Таким образом этот экологический вид транспорта с нулевым выбросом не тратит время на зарядку в течение дня, что повышает выполнение транспортной работы. Данную модель электробуса отличает более низкая стоимость зарядной инфраструктуры, поскольку не требует наличия на маршрутах ультрабыстрых зарядных станции. Накопитель энергии — литий-никель-марганец-кобальт (NMC) аккумуляторные батареи, энергоёмкостью 499 кВт⋅ч. Запас хода электробуса — до 285 км. Электродвигатель — синхронный с постоянными магнитами в составе электропортального моста, мощность 2×180 кВт. К слову, климатическая система в салоне также полностью электрическая. А если учесть, что электробус приспособлен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40, он может быть актуален даже в регионах со сложными климатическими условиями. Пассажировместимость — 69 или 85 человек в зависимости от комплектации, мест для сидения — 35, плюс одно место для людей с ограниченными возможностями.

Вся представленная на выставке пассажирская техника полностью соответствует программе «Доступная среда».