GeoProMining запустил фабрику на Верхне Менкече в Якутии
7 сентября 2023 года, NEDRADV. Компания ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» (структура GeoProMining) запустила обогатительную фабрику на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече в Томпонском районе Республики Саха (Якутия).
Мощность обогатительной фабрики ГОКа составит 500 тыс. тонн, производительность — 330 тыс. тонн свинцово-серебряного и цинкового концентрата.
Отработка месторождения предусмотрена подземным способом. Переработка руды будет производиться на обогатительной фабрике гравитационным способом с последующей флотацией. Фабрика работает с использованием полного производственного водооборота. Сбросы производственных сточных вод отсутствуют. Применение оборотного водоснабжения позволяет использовать природные воды в технологических процессах обогатительной фабрики в минимальных количествах, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
Напомним, что опытно-промышленная добыча серебра на месторождении стартовала в 2017 году. Переработка руды велась на ЗИФ «Серебро Магадана» (входит в состав «Полиметалл»).
Справка
Месторождение Верхне-Менкече расположено на территории Томпонского улуса Республики Саха (Якутия) в 280 км от поселка Хандыга. Запасы «Верхне-Менкече» по категории С1+С2 составляют: 2 237 тыс. тонн серебра, 236 тонн свинца и 245 тонн цинка. Срок отработки лицензионного участка составит более 15 лет.
- В Якутии открыли новую сельскую школу-детский сад
- Ход строительства культурно-образовательных центров в регионах ( 2021 г.)
- Российские ученые получили патент на новую технологию подвески проводов четырехфазной линии