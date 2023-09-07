Росатом реализует в Томской области крупнейший инвестпроект в регионе

За восемь месяцев 2023 года выполнены все запланированные мероприятия по модернизации Северской ТЭЦ АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»).

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Техперевооружение станции предполагает вложения в размере 9 млрд рублей — это самый крупный инвестпроект региона.

Модернизация предусматривает изменение тепловой схемы ТЭЦ, компактизацию производства, включает реконструкцию 10 котлоагрегатов второй очереди и установку двух новых паровых турбин, вспомогательного оборудования.

В котельном цехе в настоящее время идет монтаж экологичного котлоагрегата № 13. В ноябре прошлого года заложены первые кубы бетона под фундаменты котла и вспомогательного оборудования. Вес уже смонтированных на сегодняшний день каркаса и котельного оборудования — более 900 тонн.

На каркасе котлоагрегата смонтированы первая и вторая ступени воздухоподогревателя и водяного экономайзера, пароперегреватель. Из вспомогательного оборудования — рукавный фильтр, шлюзовые питатели выгрузки пыли, дымососы, питатели сырого угля, сепараторы, пылепитатели. Готовы помещения под комплексное распределительное устройство и систему автоматизированного управления.

Также на кровле бункерной галереи монтируют сепараторы пыли — часть системы пылеприготовления котла № 21. Это первый котлоагрегат из восьми второй очереди, подлежащих частичной реконструкции — установке современной системы пылепитания. Новое оборудование до конца этого года также смонтируют еще на двух котлах. В 2024 году будут реконструированы котлоагрегаты № 14, 15, 20, в 2025 году — № 10 и 11. Готовят к демонтажу котлоагрегат № 12. К работам планируется приступить до конца сентября.

В турбинном цехе освобождают место под новые турбины. Завершен демонтаж оборудования ячейки турбины № 12. За 3 месяца демонтировано около 1400 кубометров железобетона старого фундамента, более 800 тонн оборудования и металлоконструкций: площадки обслуживания, колонны, настил, трубопроводы, кабели.

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Освобождение ячеек от старого турбинного оборудования запускает следующий этап реконструкции — строительство фундаментов под новые современные турбоагрегаты. Генераторы для них уже находятся на станции, а сами турбины прибудут в сентябре — ноябре 2023 года. К монтажу фундаментов подрядчик приступит в этом месяце.

Модернизация генерирующего и котельного оборудования Северской ТЭЦ поэтапно продвигается вперед, это позволит городу получить к 2026 году более эффективную, надежную и компактную станцию с современной системой очистки дымовых газов.