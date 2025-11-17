Ввод нового котлоагрегата на Северской ТЭЦ (Томская область)
На ТЭЦ Северского филиала «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион Госкорпорации «Росатом») завершены гарантийные испытания нового котлоагрегата № 13. Подписан акт о приёмке законченного строительства — это итог трёхлетнего масштабного проекта модернизации станции, который стал первым крупным этапом обновления энергетической инфраструктуры города.
Котлоагрегат номинальной производительностью 230−250 тонн пара в час способен работать как на угле, так и на газе. Он полностью автоматизирован, энергобезопасен и соответствует современным требованиям по эффективности и экологичности.
В ходе гарантийных испытаний котёл проработал шесть часов на номинальной нагрузке. Проверены ключевые параметры: стабильность паропроизводительности, температура и давление пара, КПД при сжигании угля, а также концентрация вредных веществ в отходящих газах. Все показатели соответствуют заявленным техническим характеристикам.
Особое внимание уделено экологическим аспектам. Новый котёл оснащён современным рукавным фильтром, который улавливает до 99,9% золы. Это означает, что эффективность очистки дымовых газов в 15 раз выше, чем у старых агрегатов. Для удаления и хранения золошлаковых отходов внедрена пневматическая напорная система сухого золоудаления (ССЗУ) с силосной башней объёмом 500 м³. Золошлаковые отходы теперь не накапливаются, полностью направляются для переработки и дальнейшего использования в строительной области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На Модуле фабрикации/рефабрикации опытно-демонстрационного энергокомпл...рыми реакторами большой мощности и замкнутым ядерным топливным циклом.
- В Северске началось строительство ЛЭП для выдачи мощности с энерг...аспределительного устройства энергоблока на две подстанции МЭС Сибири.
- На ТЭЦ филиала АО «РИР» Северска закончили монтаж бар...рую проводит филиал АО «Русатом Инфраструктурные решения».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0