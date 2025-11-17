На ТЭЦ Северского филиала «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион Госкорпорации «Росатом») завершены гарантийные испытания нового котлоагрегата № 13. Подписан акт о приёмке законченного строительства — это итог трёхлетнего масштабного проекта модернизации станции, который стал первым крупным этапом обновления энергетической инфраструктуры города.

Котлоагрегат номинальной производительностью 230−250 тонн пара в час способен работать как на угле, так и на газе. Он полностью автоматизирован, энергобезопасен и соответствует современным требованиям по эффективности и экологичности.

В ходе гарантийных испытаний котёл проработал шесть часов на номинальной нагрузке. Проверены ключевые параметры: стабильность паропроизводительности, температура и давление пара, КПД при сжигании угля, а также концентрация вредных веществ в отходящих газах. Все показатели соответствуют заявленным техническим характеристикам.

Особое внимание уделено экологическим аспектам. Новый котёл оснащён современным рукавным фильтром, который улавливает до 99,9% золы. Это означает, что эффективность очистки дымовых газов в 15 раз выше, чем у старых агрегатов. Для удаления и хранения золошлаковых отходов внедрена пневматическая напорная система сухого золоудаления (ССЗУ) с силосной башней объёмом 500 м³. Золошлаковые отходы теперь не накапливаются, полностью направляются для переработки и дальнейшего использования в строительной области.