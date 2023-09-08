Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Дзержинском районе Ярославля начал работу

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Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, бассейном и катком возведен в рамках социального проекта «Газпром — детям».

Комплекс предназначен для круглогодичных индивидуальных и групповых физкультурно-оздоровительных занятий детей и взрослых, оборудован для проведения специализированных занятий населения с ограниченными возможностями.

Площадь ФОКа составляет 8710 квадратных метров. На объекте разместились универсальный зал, два бассейна — детский и взрослый, зал единоборств, ледовое поле и два малых спортивных зала.

На базе ФОКа будут тренироваться спортсмены спортивно-адаптивной школы, школы хоккейного клуба «Локомотив», муниципальных спортивных школ по самбо, борьбе, шорт-треку, боксу, волейболу, гандболу, плаванию. Также спорткомплекс будет предоставлять услуги для активного отдыха жителям города.

Справка

Программа «Газпром — детям» — крупнейший социальный проект ПАО «Газпром». В прошлом году в Мышкине был построен хоккейный корт «Айсберг», а в феврале 2023 года состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Переславле-Залесском. У жителей этих городов появилась возможность заниматься в современных, многофункциональных комплексах, которые включают два бассейна и универсальный зал.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru