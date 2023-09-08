Завод «Ямал СПГ» произвел 100 миллионов тонн сжиженного газа
ОАО «Ямал СПГ» сообщает, что его совокупный объем производства СПГ достиг 100 миллионов тонн с момента запуска завода в декабре 2017 года.
Проект «Ямал СПГ» стал выдающимся в отрасли по срокам реализации и эффективности производства.
Завод работает с превышением проектной мощности на 20%, а вторая и третья линии мощностью 5,5 млн тонн в год были запущены со значительным опережением первоначального графика.
Существенный вклад в успешную реализацию проекта внесла дополнительная четвертая очередь мощностью 0,9 млн тонн, реализованная на основе отечественной технологии «Арктический каскад», запатентованной «НОВАТЭКом».
Доля «Ямал СПГ» в объеме мирового производства СПГ составляет 5%.
Справка:
ОАО «Ямал СПГ» является оператором завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17,4 млн тонн в год, включая три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 тысяч тонн в год.
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