Завод «Ямал СПГ» произвел 100 миллионов тонн сжиженного газа

ОАО «Ямал СПГ» сообщает, что его совокупный объем производства СПГ достиг 100 миллионов тонн с момента запуска завода в декабре 2017 года.

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Проект «Ямал СПГ» стал выдающимся в отрасли по срокам реализации и эффективности производства.

Завод работает с превышением проектной мощности на 20%, а вторая и третья линии мощностью 5,5 млн тонн в год были запущены со значительным опережением первоначального графика.

Существенный вклад в успешную реализацию проекта внесла дополнительная четвертая очередь мощностью 0,9 млн тонн, реализованная на основе отечественной технологии «Арктический каскад», запатентованной «НОВАТЭКом».

Доля «Ямал СПГ» в объеме мирового производства СПГ составляет 5%.