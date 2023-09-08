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Электроника, электротехника и приборы

«Октава»: Слуховые аппараты НОТА®

Слуховые аппараты НОТА® помогают компенсировать потери слуха от легкой до глубокой (I — IV степени тугоухости).

 © www.oktavasluh.ru

В зависимости от модели аппарата, процессор обрабатывает звук в 6, 8, 12 или 16 каналах.

В аппаратах НОТА используются специальные алгоритмы анализа окружающей акустической обстановки и фокусировки на речевом сигнале, а технология быстрой адаптации способствует комфортному привыканию к использованию аппаратов.

Стоимость слухового аппарата зависит от количества каналов обработки сигнала, применяемых технологий, таких как шумоподавление, подавление обратной связи, подавление импульсных шумов, подавление шума ветра и т. д.

«Звук более мягкий, чистый, светлый, богатый, объемный. Слуховой аппарат, которым я пользовалась раньше, был просто жизненной необходимостью, но хотелось слышать лучше. И НОТА дала мне эту возможность», — рассказала пациент центра «Время слуха» Марина Андреева.

Все слуховые аппараты НОТА® подают сигнал о смене акустической программы и необходимости замены батарейки. Подробно технические характеристики медизделий компании представлены на официальном сайте.

Слуховые аппараты НОТА® будут представлены на юбилейном X Национальном Конгрессе Аудиологов.

«В этом проекте перед нами стояла важная задача импортозамещения на рынке, где потребители продукта наименее защищены, ведь это люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы понимали высокую социальную значимость своей работы, должны были получить гарантированно высокий результат, и он оправдал ожидания. Слуховые аппараты НОТА® программируемы и настраиваются индивидуально под снижение слуха каждого пользователя. Не менее важно, что при премиальном качестве одним из преимуществ НОТЫ® перед иностранными аналогами стала доступная цена. Сейчас наши слуховые аппараты поставляются в отделения Социального Фонда России всех регионов страны», — рассказала генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.
Источник: https://www.oktavasluh.ru/tpost/4r3...ovie-apparati-nota-predstavyat-na-x

электроника, медицина, импортозамещение, слуховые аппараты, Октава, Ростех
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