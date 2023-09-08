«Октава»: Слуховые аппараты НОТА®
Слуховые аппараты НОТА® помогают компенсировать потери слуха от легкой до глубокой (I — IV степени тугоухости).
В зависимости от модели аппарата, процессор обрабатывает звук в 6, 8, 12 или 16 каналах.
В аппаратах НОТА используются специальные алгоритмы анализа окружающей акустической обстановки и фокусировки на речевом сигнале, а технология быстрой адаптации способствует комфортному привыканию к использованию аппаратов.
Стоимость слухового аппарата зависит от количества каналов обработки сигнала, применяемых технологий, таких как шумоподавление, подавление обратной связи, подавление импульсных шумов, подавление шума ветра
«Звук более мягкий, чистый, светлый, богатый, объемный. Слуховой аппарат, которым я пользовалась раньше, был просто жизненной необходимостью, но хотелось слышать лучше. И НОТА дала мне эту возможность», — рассказала пациент центра «Время слуха» Марина Андреева.
Все слуховые аппараты НОТА® подают сигнал о смене акустической программы и необходимости замены батарейки. Подробно технические характеристики медизделий компании представлены на официальном сайте.
Слуховые аппараты НОТА® будут представлены на юбилейном X Национальном Конгрессе Аудиологов.
«В этом проекте перед нами стояла важная задача импортозамещения на рынке, где потребители продукта наименее защищены, ведь это люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы понимали высокую социальную значимость своей работы, должны были получить гарантированно высокий результат, и он оправдал ожидания. Слуховые аппараты НОТА® программируемы и настраиваются индивидуально под снижение слуха каждого пользователя. Не менее важно, что при премиальном качестве одним из преимуществ НОТЫ® перед иностранными аналогами стала доступная цена. Сейчас наши слуховые аппараты поставляются в отделения Социального Фонда России всех регионов страны», — рассказала генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.
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