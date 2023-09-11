Амурский ГХК: Рождение гиганта. Побывал на великой стройке

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В автопробеге #открываемдальний мы заехали на стройку Амурского ГХК — одного из самых масштабных проектов России да и мира по созданию производства базовых полимеров. И здесь мы застали важную технологическую операцию — монтаж одного из модулей печей пиролиза. На сегодняшний день эта установка состоящая из 9 печей пиролиза — самая мощная (по единичной мощности этиленового пиролиза) из существующих или строящихся в мире. Её мощность 2.7 млн т. этилена и пропилена в год.

Смотрите моё видео об этой стройке

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241114&hd=2