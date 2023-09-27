В Иркутске открылась новая школа для начальных классов

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Новый учебный корпус для начальных классов построили досрочно в иркутской школе № 57. Новое здание на улице Ярославского рассчитано на 500 человек. Здесь сделаны учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, а также имеются медицинский и пищевой блоки, игровые комнаты, оборудованы лифты. На территории образовательного учреждения также созданы спортивные площадки.

Строительство учебного блока началось осенью 2021 года и должно было завершиться в декабре текущего года. На время строительства обучение учеников младших классов было организовано в основном блоке школы. Работы проходили по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». Объем финансирования на 2023 год составил 216,2 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.