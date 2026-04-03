Масштабную реконструкцию школ запустили в Москве в 2024 году. За это время уже обновили 55 устаревших зданий, еще несколько десятков будет открыто 1 сентября этого года.

Ключевое отличие обновленных учебных кабинетов — использование раздвижных перегородок в некоторых классах, с помощью которых можно объединить два кабинета в одно большое пространство или, наоборот, разделить класс на части для проведения урока в подгруппах.

Лабораторно-исследовательские комплексы и оборудование для изучения естественных наук теперь мало чем уступают университетским.

В кабинетах информационных технологий есть наборы для сборки роботов и квадрокоптеров, электромеханические конструкторы, поля для соревнований роботов, а также станки с числовым программным управлением. Ребята, которые увлекаются инженерией, будут использовать станки лазерной резки и гравировки, а также 3D-принтеры и сканеры.

В спортивных залах можно заниматься чем угодно: от футбола до карате. Инновационное покрытие пола и стен максимально защищает от травм.

Привычные библиотеки переделали в медиатеки — многофункциональные библиотечные центры с читальным залом, пространством для общения, индивидуальной или групповой работы, проведения кружков, конкурсов, соревнований и выставок.

Шумозащитные кабинки — места для индивидуальной работы, в которых можно осваивать материал, не отвлекаясь на сторонние звуки. В них есть небольшие столы, места для сидения, зарядки и освещение.

Традиционные актовые залы уступают место многофункциональным пространствам. Это открытый актовый зал, театр, конференц-зал, лекторий и пространство для повседневного общения. Здесь можно шуметь на переменах и после уроков, так как специальные акустические панели эффективно поглощают «лишний» звук.

Важнейшее новшество обновленных школ — многочисленные зоны отдыха и общения. В просторных рекреациях устанавливают мягкую модульную мебель и локеры для личных вещей, а еще делают спортивные уголки.

Обновленные школьные стадионы включают профессиональные беговые дорожки, спортивные площадки с безопасным покрытием и оборудованием для различных видов спорта, включая командные игры с мячом.

А тех, кто приехал на учебу на велосипедах и самокатах, встречают удобные парковки.

Всего программа «Моя школа» охватит порядка 750 столичных школ, построенных в прошлые десятилетия.