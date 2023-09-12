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Блог компании Перспектива-ру™ ⇒ Производство

В Новороссийске освоили выпуск детских игрушек, ранее поставляемых из-за рубежа

 © perspektiva-ru.ru

В Новороссийске, на мощностях предприятия «Росспласт», приступили к выпуску популярных детских развивающих конструкторов, ранее поставляемых только из-за рубежа. Внедрение импортозамещающего производства позволит насытить детскими товарами данной категории не только насытить краевой рынок, но и поставлять продукцию по всей стране.

— Новую продукцию производим под запатентованной торговой маркой «Кубика». Планируем выйти на полный цикл — от готовой продукции до упаковки под собственным брендом. Конструкторы поставляем на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья. Буквально на днях мы отправим первую партию в Казахстан. К концу этого года, расширим линейку. Будем выпускать пластмассовые игрушки-машинки пяти видов, а также товары для ванных комнат, — сообщил исполнительный директор предприятия «Росспласт» Максим Колозариди.

Как сообщили в самой компании «Росспласт», начиная с 2008 года здесь налажено производство широкого ассортимента продукции из пластика. С запуском новой линейки штат предприятия расширили до 84 человек, а номенклатура составляет более 300 позиций.
Источник: https://perspektiva-ru.ru/economics...-ranee-postavlyaemykh-iz-za-rubezha

игрушки, лёгкая промышленность, Краснодарский край, импортозамещение
  • Nelton Nelton
    12.09.2309:09:19

       

    А что в личный блог?

    вполне под категорию «производство» подходит

    #1268502
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