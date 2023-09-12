В Новороссийске освоили выпуск детских игрушек, ранее поставляемых из-за рубежа
В Новороссийске, на мощностях предприятия «Росспласт», приступили к выпуску популярных детских развивающих конструкторов, ранее поставляемых только из-за рубежа. Внедрение импортозамещающего производства позволит насытить детскими товарами данной категории не только насытить краевой рынок, но и поставлять продукцию по всей стране.
— Новую продукцию производим под запатентованной торговой маркой «Кубика». Планируем выйти на полный цикл — от готовой продукции до упаковки под собственным брендом. Конструкторы поставляем на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья. Буквально на днях мы отправим первую партию в Казахстан. К концу этого года, расширим линейку. Будем выпускать пластмассовые игрушки-машинки пяти видов, а также товары для ванных комнат, — сообщил исполнительный директор предприятия «Росспласт» Максим Колозариди.
Как сообщили в самой компании «Росспласт», начиная с 2008 года здесь налажено производство широкого ассортимента продукции из пластика. С запуском новой линейки штат предприятия расширили до 84 человек, а номенклатура составляет более 300 позиций.
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12.09.2309:09:19