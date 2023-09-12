Дан старт производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Амурской области

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В Тындинском округе официально открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов.

Проект позволит возродить стратегические как для Дальнего Востока, так и в масштабах всей страны производства титаномагнетитового и ильменитового концентратов, последний к тому же позволит замещать в России импорт этого сырья. В свою очередь экспорт титаномагнетитового концентрата увеличит объемы внешнеэкономической деятельности страны, усилит деловые связи России и КНР, откроет пути для наращивания взаимодействия.

Резидент ТОР «Амурская» восстановил и модернизировал комплекс по добыче и переработке титаномагнетитовых руд, который находится в Тындинском муниципальном округе Амурской области. Компания инвестировала в импортозамещающее производство 18 млрд рублей. Как рассказал перед пуском президенту гендиректор АО «БАГК» Алексей Карсканов, производственные мощности предприятия позволят производить миллион тонн титаномагнетитового концентрата и 300 тыс. тонн ильменитового концентрата ежегодно.

«Это стратегически важное сырье для производства титановой продукции — ильменитовый концентрат. Если ранее страна зависела от импорта этой руды, то сегодняшний запуск позволит не только обеспечить собственным сырьем российские предприятия, но и организовать экспорт титаномагнетитового концентрата. Благодаря проекту в регионе появятся 1500 новых рабочих мест, кроме того такое мощное производство стимулирует социально-экономический развитие труднодоступных районов амурского севера», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Компания поблагодарила президента и Правительство за поддержку при реализации проекта. В рамках российско-китайкого форума «Амур-Экспо-2023» проект получил статус резидента ТОР «Амурская». Налоговые льготы и преференции этого режима дали возможность экономически эффективно приобрести и смонтировать необходимое промышленное оборудование обогатительной фабрики, а также выполнить закупку транспортных средств для работы в карьере и общехозяйственных работ.