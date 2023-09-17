В подмосковных Химках запустили новый цех по выпуску окрасочных камер

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В городском округе Химки Московской области на территории индустриального парка «Шереметьево» запустили новый комплекс по производству окрасочных камер и камер дробеструйной очистки. Предприятие также выпускает системы сбора и фильтрации абразива и других категорий высокотехнологичного оборудования.

Благодаря запуску мощностей в Химках создали свыше 50 дополнительных рабочих мест. Кроме того, предприятие осуществляет доставку, монтаж и запуск оборудования по России и в странах СНГ.

«Мы производим, конструируем, поставляем и проводим сервисное обслуживание оборудования по подготовке поверхностей: химическая, дробеструйная, абразивоструйная подготовка поверхностей и нанесение покрытий. Это жидкие лакокрасочные материалы и полимерные покрытия», — подчеркнул генеральный директор ООО «Комакс» Сергей Беднев.

Индустриальный парк «Шереметьево», начавший работу в 1994 году, является одной из крупнейших промышленных площадок Химок. Руководство ставит перед собой задачу по обеспечению бесперебойной работы арендаторов. Для этого на территории оборудованы открытые площадки для уличного хранения, достаточное количество парковочных мест и собственный газопровод протяженностью в 1,3 км. Парк имеет собственную скважину, ливневые и хозяйственно-бытовые очистные сооружения, а также современную газовую котельную.

© cdn.abnews.ru