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Производство

В ВОМЗ освоили высокопроизводительную технологию литья под давлением

Специалисты Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех освоили технологию литья под давлением, отличающуюся высокой производительностью и позволяющую получать тонкостенную продукцию из стали, цветных металлов или пластмассы.

 © rostec.ru

За счет ее использования на предприятии в короткий срок изготовили 1500 комплектующих для квадроциклов.

Изготовление корпусов радиаторов для модулей ближнего и дальнего света стало новым видом гражданской продукции ВОМЗ. Производство запущено по заказу российского производителя внедорожных транспортных средств в рамках реализации программы импортозамещения.

Изделия выполнены из алюминиевого сплава по технологии литья под давлением. Преимущество такого подхода в том, что он позволяет получать высокоточные отливки с большой производительностью. За смену одна литьевая машина способна изготовить примерно 250 единиц продукции. В то время как фрезерный станок с числовым программным управлением за то же период изготавливает только четыре.

В основе технологии лежит процесс подачи в заранее подготовленную пресс-форму расплавленного материала, где в результате перемещения цилиндров формируется необходимая деталь.

«ВОМЗ стремится к постоянному развитию и внедряет в производство технологии, которые обеспечивают принципиально другой уровень выпускаемой продукции. Проект по изготовлению корпусов позволил освоить нам новые технологические компетенции. Полученный опыт планируем использовать в дальнейшей работе», — сказал генеральный директор ВОМЗ, руководитель Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России Василий Морозов.

Справка:

Сегодня Вологодский оптико-механический завод — одна из важнейших промышленных площадок Вологды. Предприятие входит в число крупнейших производителей прицельной оптики, а также активно развивает другие направления. В числе последних проектов — выпуск первого отечественного лазерного симулятора, предназначенного для отработки спортивной стрельбы и подготовки к соревнованиям.
Источник: https://rostec.ru/news/v-shvabe-osv...u-tekhnologiyu-litya-pod-davleniem/

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