На корвете «Резкий» проекта 20380 поднят Андреевский флаг
В состав Тихоокеанского флота ВМФ России вошел корвет «Резкий» проекта 20380. Торжественная церемония поднятия флага и приема корвета состоялась во Владивостоке.
Корвет «Резкий» или проект 20380 был построен на Амурском судостроительном заводе, и это уже четвертый в серии корвет данного проекта, созданный на Дальнем Востоке специально для Тихоокеанского флота. Заложен он был в 2016 году в Комсомольске-на-Амуре, а уже в 2021 году впервые прибыл во Владивосток для прохождения испытаний.
Корабль вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами, 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-190 и крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, а также оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования.
- На новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев» поднят флаг России
- Новый корвет «Резкий» приступил к государственным испытаниям
- Амурский СЗ сдал паром «Александр Деев» проекта CNF11CPD/00300
14.09.2311:25:31
14.09.2315:47:55
14.09.2315:28:12