На корвете «Резкий» проекта 20380 поднят Андреевский флаг

В состав Тихоокеанского флота ВМФ России вошел корвет «Резкий» проекта 20380. Торжественная церемония поднятия флага и приема корвета состоялась во Владивостоке.

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Корвет «Резкий» или проект 20380 был построен на Амурском судостроительном заводе, и это уже четвертый в серии корвет данного проекта, созданный на Дальнем Востоке специально для Тихоокеанского флота. Заложен он был в 2016 году в Комсомольске-на-Амуре, а уже в 2021 году впервые прибыл во Владивосток для прохождения испытаний.

© primamediamts.servicecdn.ru

Корабль вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами, 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-190 и крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, а также оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования.

© primamediamts.servicecdn.ru

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