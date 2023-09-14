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Армия и Флот

На корвете «Резкий» проекта 20380 поднят Андреевский флаг

В состав Тихоокеанского флота ВМФ России вошел корвет «Резкий» проекта 20380. Торжественная церемония поднятия флага и приема корвета состоялась во Владивостоке.

 © primamediamts.servicecdn.ru

Корвет «Резкий» или проект 20380 был построен на Амурском судостроительном заводе, и это уже четвертый в серии корвет данного проекта, созданный на Дальнем Востоке специально для Тихоокеанского флота. Заложен он был в 2016 году в Комсомольске-на-Амуре, а уже в 2021 году впервые прибыл во Владивосток для прохождения испытаний.

 © primamediamts.servicecdn.ru

Корабль вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами, 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-190 и крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками, а также оснащен мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования.

 © primamediamts.servicecdn.ru

 © vladnews.ru
Источник: https://primamedia.ru/news/1584004/

Амурский судостроительный завод, корвет, 20380
  • Jorjio774 Jorjio774
    14.09.2311:25:31

    Отличная новость. Хорошо освоенный, нашей промышленностью, в производстве корабль. Отличные боевые возможности и уже 5-ый на ТОФ-е.      

    #1268582
  • Нет аватара Scooter
    14.09.2315:28:12

    Мотор и редуктор наш же?

    #1268597
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