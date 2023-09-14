В Солнечногорском округе запустили новое производство уходовой косметики

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На территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, запустили производство уходовой косметики. Предприятие заработало в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал». Здесь компания «Виэнти Продакшн Групп» запустила контрактное производство косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов с оригинальными концепциями.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит свыше 1 млрд рублей. На новой производственной площадке будет создано 75 рабочих мест. На предприятии уже запустили первые производственные линии и приступили к выпуску косметической продукции. Весь проект будет реализован в течение пяти лет.

Ассортимент выпускаемой продукции компании «Виэнти Продакшн Групп» включает в себя более 300 позиций различных средств для взрослых и детей. На новом производстве в Солнечногорске будут производить все виды уходовой косметики — зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, обертывания, детские средства для купания и многое другое. В ближайшее время в линейке также появится декоративная косметика.

«Сейчас на предприятии в промышленном коворкинге „Индастриал Сити“ приступили к выпуску первой продукции для одной из крупнейших ритейл-сетей страны. В 2024 году производственные мощности компании позволят в год производить более 20 млн упаковок зубных паст, 10 млн единиц продукции средств по уходу для лица и тела и около 7-8 млн единиц продукции средств по уходу для волос. И это не предел: ежегодно до вывода предприятия на полную мощность компания планирует увеличивать объемы выпускаемой продукции на 10-15%. Поскольку „Виэнти Продакшн Групп“ является контрактным производителем, то выпускать свою косметическую продукцию на этом предприятии сможет любая компания», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

На новых площадях в индустриальном парке «Есипово» будут размещены цеха по производству и фасовке зубной пасты, косметических смесей, с последующим их розливом и фасовкой в упаковки, а также цех ко-пакинга. Чтобы избежать ошибок, все рецепты предварительно будут проходить тестирование в современной лаборатории разработок и анализа внутреннего контроля, которая также будет расположена на территории производственного комплекса. Там же будут следить за качеством выпускаемой продукции.

«У нашей команды за плечами 18-летний международный опыт контрактного производства, знание всех российских методологических и технологических стандартов, сложившиеся партнерские отношения с крупнейшими сырьевыми поставщиками нашей страны и производителями упаковки, налаженные логистические цепочки поставок от Азии до Южной Америки, от Дальнего Востока до Калининграда. Сегодня мы пересмотрели все цепочки поставок, но, как и прежде, основное для нас — качество сырья, которое мы используем в своем производстве. Недавно в России открылся завод по производству консервантов для косметики, в ближайшее время мы планируем настроить работу с ними — это приведёт и к снижению цены на ингредиенты (экономия до 15%), и к снижению зависимости от международных поставок», — говорит генеральный директор компании «Виэнти Продакшн Групп» Кристина Бармина.