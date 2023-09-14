В Москве изготовили комплектующие для самолета Superjet 100
В конце августа опытный образец российского самолета Superjet 100 с импортозамещенными комплектующими совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.
Высокоточные платиновые датчики температуры для самолета изготовила и поставила компания «Термико», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Изделия измеряют температуру от -196 до +500 градусов, погрешность показателей — на уровне предельно возможного по ГОСТу.
Всего поставили 740 таких датчиков. Эту разработку можно использовать для любых типов самолетов, ракет и другой техники в соответствии с заявленными техническими характеристиками. Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент. В компании его делают по собственному техпроцессу.
«В рамках работ на отечественные аналоги заместили около 40 систем и агрегатов самолета», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
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