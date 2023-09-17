В Москве в клинике имени Блохина открыт радиологический корпус

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7 сентября в НМИЦ онкологии имени Блохина открыт новый радиологический корпус, оснащенный современными рентгеноперационными, всем необходимым для радионуклидной терапии, ПЭТ-центром.

«Радиологический корпус — самая большая площадка по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения. На площадке корпуса также организовано химиотерапевтическое отделение: здесь есть возможность пройти лечение и у жителей Москвы, и пациентов из других городов», — сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«В новом радиологическом корпусе мы проводим диагностику 20 тысячам пациентов в год. Что касается интервенционной радиологии, мы выполняем около 5000 операций в год. Отмечу, все эти операции носят уникальный характер, и это как раз входит в задачи онкологического центра — создавать новые технологии и затем распространять их по всей стране», — говорит Борис Долгушин, директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академик РАН.

Помимо подразделения для изготовления радиофармацевтических препаратов, здесь есть мощная лаборатория по контролю их качества. Качество лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых факторов в достижении результатов в лечении. Также здесь в научном центре проводятся доклинические исследования препаратов.

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