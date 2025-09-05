Фото с дня открытых дверей в новом комплексе детской городской клинической больницы святого Владимира.

Одна из главных особенностей объекта — три стеклянных атриума высотой более 30 метров, создающие светлое и открытое пространство. Внутри оборудовали все с учетом медицинской логистики, благодаря чему диагностические и лечебные процедуры будут проводиться под одной крышей, а пациенты могут не перемещаться между корпусами. На крыше разместили вертолетную площадку, позволяющую доставлять экстренных пациентов.

Также в больнице есть:

— высокотехнологичное оборудование;

— 15 инновационных операционных;

— центр гравитационной хирургии крови;

— палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей;

— игровые зоны;

— уютные комнаты отдыха.

Попасть на день открытых дверей и увидеть все это своими глазами может любой желающий. Экскурсии по новому комплексу больницы святого Владимира будут проходить до 11 сентября. Вход свободный, нужно только зарегистрироваться.

Такая современная больница в Москве — не единичный случай. В городе уже не первый год вовсю идет модернизация медучреждений: только в 2025 году по последним стандартам медицины обновят и оснастят 15 корпусов больниц.