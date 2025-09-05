В Москве открыли новый шестиэтажный комплекс ДГКБ святого Владимира
Фото с дня открытых дверей в новом комплексе детской городской клинической больницы святого Владимира.
Одна из главных особенностей объекта — три стеклянных атриума высотой более 30 метров, создающие светлое и открытое пространство. Внутри оборудовали все с учетом медицинской логистики, благодаря чему диагностические и лечебные процедуры будут проводиться под одной крышей, а пациенты могут не перемещаться между корпусами. На крыше разместили вертолетную площадку, позволяющую доставлять экстренных пациентов.
Также в больнице есть:
— высокотехнологичное оборудование;
— 15 инновационных операционных;
— центр гравитационной хирургии крови;
— палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей;
— игровые зоны;
— уютные комнаты отдыха.
Попасть на день открытых дверей и увидеть все это своими глазами может любой желающий. Экскурсии по новому комплексу больницы святого Владимира будут проходить до 11 сентября. Вход свободный, нужно только зарегистрироваться.
Такая современная больница в Москве — не единичный случай. В городе уже не первый год вовсю идет модернизация медучреждений: только в 2025 году по последним стандартам медицины обновят и оснастят 15 корпусов больниц.
