Двухэтажные здания корпусов 15 и 16 Морозовской больницы общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров были построены в 1902 году. Их обновление началось в феврале 2024-го и завершилось в октябре 2025-го.

После ремонта здесь разместились консультационно-диагностический центр, способный за смену принять до 400 пациентов, дневной стационар на 22 койки, Центр по лечению цереброваскулярной патологии, Центр детской кардиохирургии и Центр ранней помощи. Последний специализируется на помощи недоношенным новорожденным и детям, родившимся с критически низкой массой или другими серьезными отклонениями.

Теперь даже регистрация пациентов происходит исключительно в цифровом виде, а потому не требует оформления бумажных документов и занимает считанные минуты. Врачи, к которым юные пациенты попадают на прием, получают всю необходимую информацию о них заранее через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы (ЕМИАС), отчего меньше времени приёма уходит на подготовку.

Около 6% детей в столице рождаются раньше срока или появляются на свет с серьезными отклонениями, из-за чего попадают в группу риска и требуют особого внимания. Несмотря на то, что в последние годы столичные врачи успешно спасают и выхаживают даже самых трудных пациентов, в том числе и с массой тела при рождении менее 500 граммов, после выписки из стационара в жизни младенцев наступал «терапевтический вакуум», то есть пробел, в котором детьми особо не занимались до тех пор, пока у них не обнаруживались какие-то отклонения от нормального развития.

Все изменилось, когда в апреле 2025 года в Москве открылись четыре Центра ранней помощи, организованных на базе ДГКБ имени Башляевой, ДГКБ имени Филатова, ММКЦ «Коммунарка» и Морозовской больницы.

«С открытием Центров ранней помощи работает новая модель амбулаторной помощи, которая и призвана этот терапевтический вакуум заполнить. Наша работа направлена на раннее выявление и профилактирование всех тех рисков и осложнений, которые могут возникнуть у ребенка», — рассказала Эсмурзиева.

Теперь проблемные младенцы прикрепляются к Центрам ранней помощи еще будучи в стационаре, и благодаря ЕМИАС врачи могут ознакомиться с их медицинскими документами. Уже через две-три недели после выписки из роддома юные пациенты попадают на прием к специалистам, где их исследуют по инновационной схеме.

«Первый прием — это большое и комплексное обследование. Мы работаем по новой концепции: наши пациенты не ходят по кабинетам, а находятся все время в индивидуальном кабинете комплексного приема, и именно врачи приходят к ним. Как правило, специалисты вместе осматривают малыша: это сокращает нагрузку на ребенка, которого не надо постоянно раздевать и одевать. А врачи сразу после осмотра могут сразу обсудить результаты и посовещаться. После этого проходят необходимые инструментальные и лабораторные обследования, и, если требуется помощь более узкого специалиста, их также привлекают в этот же день. Далее проводится мультидисциплинарный консилиум с участием работников социальной сферы, с которыми мы трудимся в тесном контакте, и, если ребенку требуется реабилитация, куратор в этот же день прикрепляет малыша к Центру развития Департамента труда и социального развития города Москвы», — рассказала врач.

После первичного приема ребенку нужно будет наблюдаться в Центре ежемесячно. Однако если раньше малышу с родителями надо было посетить несколько различных учреждений, то теперь весь процесс проходит в одной больнице: в Центре ранней помощи Морозовской ДГКБ есть специалисты более 30 направлений и все необходимое оборудование.

По оценкам экспертов, эта программа поможет 85% недоношенных детей полностью восстановиться в течение первого года, и остальным 15% — в течение трех лет. А это значит, что в детский сад малыш сможет пойти на равных с другими юными москвичами.