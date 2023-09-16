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Фотофакты

Завершено строительство новых медицинских объектов

 © cdn.sobyanin.ru

Новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 в Москве

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © m24.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © gazeta-butyrsky.ru

 © cdn.sobyanin.ru

 © rg.ru

 © cdn.sobyanin.ru

https://www.sobyanin.ru/zavershaetsya-stroitelstvo-kompleksa-ikb-n1

Опережая графики

В Мариуполе специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) завершили первый этап создания нового комплекса Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА)

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2Xtv5ZtcGC4

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru
Источник: https://vskmo.ru/2023/09/14/operezhaya-grafiki/

строительство, здравоохранение
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