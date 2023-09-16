Завершено строительство новых медицинских объектов
Новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 в Москве
https://www.sobyanin.ru/zavershaetsya-stroitelstvo-kompleksa-ikb-n1
Опережая графики
В Мариуполе специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) завершили первый этап создания нового комплекса Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА)
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2Xtv5ZtcGC4
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