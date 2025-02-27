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Ivan_82 27 февраля 2025, 18:59 162 Детские сады и школы

Как изменилась социальная инфраструктура Москвы за 2024 год

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В 2024 году в Москве построили 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и 9 культурных объектов.

 © www.mos.ru

Среди знаковых объектов прошлого года:

Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана — центральный кластер, комплекс «Квантум-парк» и комплекс общежитий

 © www.mos.ru

Корпус лучевой терапии (центр ядерной медицины) ММКЦ «Коммунарка»

 © www.mos.ru

Ледовый дворец в Мневниковской пойме

 © www.mos.ru

А всего с 2011 года в Москве построили 1118 объектов социальной инфраструктуры, включая 648 школ и детских садов, 169 объектов здравоохранения, 219 спортивных объектов и 82 объекта культуры.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12415050/

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социальные объекты, строительство, итоги, школа, детские сады, спортивные объекты, здравоохранение,
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