Как изменилась социальная инфраструктура Москвы за 2024 год

Как изменилась социальная инфраструктура Москвы за 2024 годСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В 2024 году в Москве построили 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и 9 культурных объектов.
Среди знаковых объектов прошлого года:
Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана — центральный кластер, комплекс «Квантум-парк» и комплекс общежитий
Корпус лучевой терапии (центр ядерной медицины) ММКЦ «Коммунарка»
Ледовый дворец в Мневниковской пойме
А всего с 2011 года в Москве построили 1118 объектов социальной инфраструктуры, включая 648 школ и детских садов, 169 объектов здравоохранения, 219 спортивных объектов и 82 объекта культуры.
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