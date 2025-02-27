Как изменилась социальная инфраструктура Москвы за 2024 год

В 2024 году в Москве построили 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и 9 культурных объектов.

© www.mos.ru

Среди знаковых объектов прошлого года:

Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана — центральный кластер, комплекс «Квантум-парк» и комплекс общежитий

© www.mos.ru

Корпус лучевой терапии (центр ядерной медицины) ММКЦ «Коммунарка»

© www.mos.ru

Ледовый дворец в Мневниковской пойме

© www.mos.ru

А всего с 2011 года в Москве построили 1118 объектов социальной инфраструктуры, включая 648 школ и детских садов, 169 объектов здравоохранения, 219 спортивных объектов и 82 объекта культуры.

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