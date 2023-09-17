В Новоазовском районе ДНР восстановлены два моста

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В Новоазовском районе Донецкой народной республики открыли два моста, которые восстанавливали специалисты из Московской области.

Один мост связал прилегающие посёлки района с Мариуполем. Это 115 метров самой переправы и ещё 400 — с подходами от ближайших населенных пунктов.

Второй мост является пешеходным, он соединил разные берега города Новоазовска. 78-метровый пешеходный мост до начала работ был в аварийном состоянии, а сегодня этот мост стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а ещё и новой достопримечательностью города.

На мосту смонтирована архитектурная подсветка и освещаемые пешеходные пролёты в цветах флага России.

В начале сентября было восстановлено движение по мосту в Мариуполе, разрушенному в ходе боёв.