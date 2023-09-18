На СЗ «Окская судоверфь» заложено судно-сборщик льяльных вод проекта RST 38

31 августа на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) заложено судно-сборщик льяльных вод проекта RST 38.

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Основное назначение СЛВ — сбор с судов нефтесодержащих вод, их отстой, сепарация с перекачкой нефтепродуктов в танк нефтеостатков и сдача нефтеостатков на берег в хранилище, отсепарированной чистой воды — на берег или за борт в разрешенных районах, а также сбор с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения.

При соответствующем дооборудовании судно может быть использовано в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту нефтяного разлива (вне зоны пятна аварийного разлива). На СЛВ предусмотрена инновационная система поиска разливов нефти, построенная на обработке и анализе данных, полученных со штатной радиолокационной станции с применением дополнительного программного обеспечения. Возможно предусмотреть доставку на берег до 50 куб. м пресной воды, используя танки очищенной воды.