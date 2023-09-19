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Статистика

Производство рыбной продукции в России за 7 месяцев выросло на 9% — до 2,6 млн тонн

По оперативным данным Росстата, производство рыбной продукции в январе-июле 2023 года составило порядка 2,6 млн тонн.

 © fish.gov.ru

Этот показатель на 9% или на 224 тыс. тонн больше уровня 2022 года.

Выпуск мороженой рыбы составил 1,82 млн тонн, рыбы приготовленной, консервированной и икры — 372 тыс. тонн, филе рыбного мороженого — 144 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных — 91 тыс. тонн, мяса рыбы (включая фарш) мороженого — 60 тыс. тонн. Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу произведено 100 тыс. тонн.

Рост производства рыбной продукции происходит на уровне хорошей динамики вылова в основных рыбохозяйственных бассейнах страны и за пределами российских вод. Основной объем рыбной продукции идет на внутренний рынок, обеспечение продовольственной безопасности страны — абсолютный приоритет.
Источник: https://fish.gov.ru/news/2023/09/18...yaczev-vyroslo-na-9-do-26-mln-tonn/

статистика, производство рыбной продукции, Росстат
  • Нет аватара termometrix
    19.09.2311:07:49

    Рыболовство — это отрасль экономики, которая создает ощутимый

    мультипликативный эффект во взаимосвязанных отраслях: рыбопереработка,

    порты, судоремонт, машиностроение, судостроение и др.Переработка рыбы в конечный продукт для конечного потребления имеет огромную добавленную стоимость для хозяйства.

    Отредактировано: termometrix~16:05 19.09.23
    #1268754
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      19.09.2312:05:24

      В теории верно, но до некоторых пор оборудование и корабли были в основным импортными. В последние годы ситуация изменилась, в том числе благодаря политике со стороны государства (стимулы для производств и ограничительные меры).

      #1268759
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