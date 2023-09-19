Производство рыбной продукции в России за 7 месяцев выросло на 9% — до 2,6 млн тонн

По оперативным данным Росстата, производство рыбной продукции в январе-июле 2023 года составило порядка 2,6 млн тонн.

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Этот показатель на 9% или на 224 тыс. тонн больше уровня 2022 года.

Выпуск мороженой рыбы составил 1,82 млн тонн, рыбы приготовленной, консервированной и икры — 372 тыс. тонн, филе рыбного мороженого — 144 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных — 91 тыс. тонн, мяса рыбы (включая фарш) мороженого — 60 тыс. тонн. Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу произведено 100 тыс. тонн.

Рост производства рыбной продукции происходит на уровне хорошей динамики вылова в основных рыбохозяйственных бассейнах страны и за пределами российских вод. Основной объем рыбной продукции идет на внутренний рынок, обеспечение продовольственной безопасности страны — абсолютный приоритет.