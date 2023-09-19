В Москве после капитального ремонта открылась поликлиника

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Коллектив поликлинического отделения № 4 ГКБ имени М.П. Кончаловского принимает своих пациентов в корпусе 1460. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

— После капитального ремонта здесь изменилось практически все, начиная от входной зоны, до принципа размещения отделений и кабинетов. Для маломобильных граждан работают подъемники и лифты. На каждом этаже оборудованы зоны комфортного пребывания. В аптеке теперь можно получить лекарство по медицинскому полису или QR-коду. Появился буфет, где можно перекусить после сдачи анализов

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