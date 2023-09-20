«Калашников» запустил новый участок по производству высокоточного оружия

АО «Концерн «Калашников» открыло новый участок по производству деталей управляемых артиллерийских снарядов.

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Сдача объекта приурочена ко Дню оружейника — профессиональному празднику работников оборонно-промышленного комплекса, который широко отмечается на крупнейшем оружейном предприятии России.

Для комплектации нового участка дивизиона производства спецтехники было приобретено и законтрактовано более 70 станков для выполнения операций фрезерной и токарной обработки, а также шлифовальное оборудование. В настоящее время на предприятие поступило 20 вертикально-фрезерных станков с ЧПУ, на которых уже завершены пусконаладочные работы с предполагаемым выпуском тестовых деталей для управляемых снарядов. Участок будут обслуживать 10 операторов, которые прошли подготовку и повышение квалификации в Школе производственного обучения концерна.

Это уже второй участок, запущенный на высокоточном производстве в текущем году. Строительные работы и оснащение оборудованием площадей дивизиона продолжатся до января следующего года, что позволит значительно увеличить объем и номенклатуру выпускаемых изделий.