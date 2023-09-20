Ход строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе

© vskmo.ru

На территории площадью более 35 000 м² разместятся свыше 70 объектов: амфитеатр, музеи Византии и Христианства, ремесленные мастерские, научно-образовательные и культурно-досуговые центры.

«Также у нас в работе два новых молодежных центра (каждый площадью в 2000 м²). Их круглосуточно возводят 220 военстроевцев. Они рассчитаны на прием гостей. Первый — на проживание 78 человек, второй — 50-ти. Согласно общей концепции архитектурного облика парка, ведем отделку помещений в античном стиле, монтируем инженерное оборудование. Готовность фасадов — 90%. Идем в графике», — рассказал руководитель проекта Павел Габченко.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/HQN-KRpZz9w

Военные строители заканчивают укладку напольного покрытия, красят стены и потолки, ставят наличники, карнизы и плинтусы. Начались работы по подключению зданий к инженерным сетям.

«У каждого номера — особый дизайн и собственный цвет, но везде установлены панорамные „французские“ окна и балконы с видом на парк», — отметил военстроевец.

Напомним, что «Херсонес Таврический» — проект Патриаршего совета по культуре, работы ведутся по поручению Президента России, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история».

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru