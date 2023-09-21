Дорожные работы по нацпроекту на 2023 год

В 84 субъектах Российской Федерации — участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются масштабные дорожные работы.

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На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия на региональной и местной сети дорог составляет свыше 106,3 млн. кв. м — это 73,2% от плана работ на текущий год.

Дорожные работы, запланированные на 2023 год, уже завершены в Белгородской и Пензенской областях, а также в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Еще в 27 субъектах укладка покрытия выполнена более чем на 80%.

Так, в Пермском крае планируют привести к нормативам 55 объектов общей протяженностью свыше 70 км, а также 19 искусственных сооружений (1,6 тыс. пог. м). Укладка дорожного покрытия выполнена на 97%.

В частности, завершен двухлетний капитальный ремонт моста через реку Вишеру в Чердынском городском округе. Он расположен на региональной трассе Губдор — Чердынь, на въезде в поселок Рябинино. Это основная транспортная артерия, связывающая городской округ с центральной частью региона и соседними округами.

© rosavtodor.gov.ru

«Мост через Вишеру ― это „дорога жизни“ Чердынского округа. Вверх по реке расположены большие и малые населенные пункты и этот мост для них является прямой связью с „большой землей“. Жители очень ждали его строительство в 1998 году. Но с тех пор капитально его никогда не ремонтировали и в итоге спустя почти четверть века объект был в очень плачевном состоянии. Являясь координатором проекта общественной организации „Убитые дороги“ „Дорожная инспекция / Карта убитых дорог“, не раз выезжал на данный мост ― дорога находилась в ненормативном состоянии. Благодаря ремонту у жителей снова появился безопасный и прочный мост, который прослужит еще много лет», ― рассказал почетный строитель Российской Федерации, координатор проекта «Карта убитых дорог» в Пермском крае Дмитрий Шешуков.

Отметим, что строительно-монтажные работы завершены на 10 из 19 искусственных сооружений.

Во Владимирской области доля укладки верхних слоев дорожного покрытия составляет 91%. Уже завершен ремонт объектов в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, во Владимире, Судогде, Суздале, Камешково, Собинке, Лакинске и поселке городского типа Ставрово.

«Ежегодно региональные автодороги становятся более безопасными для водителей и пешеходов благодаря реализации нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. В текущем году по нацпроекту в нормативное состояние планируется привести 137,4 км автодорог регионального и межмуниципального значения. На сегодняшний день уже отремонтировано более 98 км асфальтобетонного покрытия на 36 участках. На многих объектах помимо ремонта дорожного полотна проведено устройство съездов и заездных карманов, выполнено укрепление обочин, приведены в порядок остановочные павильоны, установлены дорожные знаки, нанесена разметка», ― рассказал начальник ГБУ «Владупрадор» Михаил Климов.

© rosavtodor.gov.ru

Особое внимание в этом году ― дорогам к туристическим объектам. Уже отремонтированы более 40 км региональных и местных дорог, по которым пролегают популярные маршруты к природным и историческим достопримечательностям. Например, в Гусь-Хрустальном районе завершен ремонт участка трассы Гусь-Хрустальный — Уршельский протяженностью 8,8 км, в прошлом году по нацпроекту обновили 7,2 км. Трасса соединяет районный центр с поселком Уршельский, ее ремонт способствует развитию туризма в национальном парке «Мещёра», а деревня Нармуч, которая расположена вблизи, является одним из ключевых объектов национального парка.

В это сезоне в нормативное состояние привели более 9 км трассы Касимов — Муром — Нижний Новгород. Она проходит через Муромский и Меленковский районы, обеспечивает подъезд к Мурому. Этот город популярен у туристов, которые едут посетить Свято-Троицкий монастырь, памятник Петру и Февронии и другие достопримечательности.

В Республике Дагестан укладка дорожного покрытия выполнена на 83%. Одним из самых значимых объектов этого года стал ремонт трассы Урма — Губден на участке км 14 — км 30. Дорога является одним из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса республики, соединяет горные районы с Махачкалой, имеет ключевое значение для социально-экономического развития Дагестана. Работы на объекте завершены 1 июня с опережением план-графика на 4 месяца.

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Еще один значимый объект текущего года ― капитальный ремонт автомобильной дороги Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб на участке км 12 — км 23. Трасса обеспечивает транспортные связи горных районов и города Буйнакска с равнинной частью республики и Махачкалой. С учетом возросшей интенсивности движения специалисты решили расширить проезжую часть до четырех полос.

В 2022 году было введено в эксплуатацию 4 км дороги, в текущем году ведутся работы на оставшихся 7 км. Завершение капитального ремонта запланировано на октябрь 2023 года.

Всего в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Республике Дагестан приведут к нормативам 35 объектов общей протяженностью свыше 129,17 км.