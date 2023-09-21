Сербия получила второй противопожарный вертолёт Ка-32А11BC

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Российский пожарный вертолет Ка-32А11BC прибыл из РФ в Сербию. Об этом сообщает местное издание «Вечерне новости», ссылаясь на собственные источники.По информации издания, вертолет Ка-32 прибыл в столичный аэропорт Никола Тесла во вторник в 21:00 (22:00 мск).Теперь он будет использоваться сербской пожарной охраной при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, это уже второй по счету пожарный вертолет российского производства. .Всего Сербия заказала на заводе в Кумертау два вертолета, первый был доставлен 13 сентября 2022 года