Восточный: сборка ракеты «Ангара-НЖ»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный в рамках комплексных испытаний началась сборка в «пакет» блоков «Ангары-НЖ» — макета ракеты-носителя «Ангара-А5″.

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"Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерная копия тяжелой ракеты-носителя «Ангары-А5», предназначенная для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

Стыковка ракетных модулей проводится специалистами Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») на стенде револьверного типа, специально смонтированном для работ с ракетами семейства «Ангара-А5».

После завершения комплексных испытаний в монтажно-испытательном корпусе макет будет вывезен на стартовый комплекс для проверок.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru