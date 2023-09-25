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Фотофакты

Восточный: сборка ракеты «Ангара-НЖ»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный в рамках комплексных испытаний началась сборка в «пакет» блоков «Ангары-НЖ» — макета ракеты-носителя «Ангара-А5″.

 © www.roscosmos.ru

"Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерная копия тяжелой ракеты-носителя «Ангары-А5», предназначенная для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

Стыковка ракетных модулей проводится специалистами Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») на стенде револьверного типа, специально смонтированном для работ с ракетами семейства «Ангара-А5».

После завершения комплексных испытаний в монтажно-испытательном корпусе макет будет вывезен на стартовый комплекс для проверок.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru
Источник: https://www.roscosmos.ru/39770/

фотофакты, космонавтика, сборка ракеты, Ангара-НЖ, Роскосмос, Восточный
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