На курганском заводе «Курган-Свет» открыт новый литейный цех

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22 сентября новый литейный цех запущен на заводе «Курган-Свет».

В новом цехе будут изготавливать корпуса для светильников. Он оснащен двумя автоматическими машинами литья алюминиевых сплавов под давлением c усилием запирания 450 и 1600 тонн. Обе машины имеют высокий уровень автоматизации. Они позволяют производить изделия длиной до 1700 мм и весом до 32 килограммов с точными геометрическими формами и высоким качеством поверхности.

Суммарный объем инвестиций в создание цеха составил 100 млн рублей, 56 из них выделило правительство области. Новое производство позволило создать 40 рабочих мест.

«В ближайшее время завод начнет выпускать светильники в литом алюминиевом корпусе. От своих аналогов они отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям», — рассказал генеральный директор управляющей компании завода «ИТЭ — Пром» Наркис Галиаскаров.

Завод «Курган-Свет» (входит в группу компаний «Интертехэлектро») начал работу в четвёртом квартале 2022 года. Основным направлением деятельности является производство светодиодных светильников.

Одним из первых крупных проектов, реализованных с использованием продукции завода, стала модернизация системы уличного освещения в Шадринске, где было установлено более двух тысяч светильников производства «Курган — Свет». Также продукция завода обеспечивает освещение улиц в населённых пунктах Ханты-Мансийского автономного округа.

© rossaprimavera.ru

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