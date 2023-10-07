«Северсталь» изготовила металлообрабатывающее оборудование для производства трубного проката

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На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив «Северстали») запустили производство машин сплошной зачистки для листопрокатного цеха производства трубного проката, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Два агрегата уже изготовлены силами машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» (входит в состав дирекции по ремонтам ПАО «Северсталь»).

Машина сплошной зачистки предназначена для обработки поверхности металлического листа с двух сторон с целью удаления окалинообразующего слоя и дефектов после термической обработки. Это необходимо для придания металлу повышенных прочностных характеристик.

«Конструктивом новых машин предусмотрены уникальные особенности. Скорость вращения шпинделей будет варьироваться в зависимости от износа наждачного круга, что позволит продлить срок службы расходных материалов и повысить качество обработки металла. Кроме того, установка дополнительных машин будет способствовать повышению производительности, а значит и росту числа заказов, предусматривающих такой вид обработки», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Конструкторскую документацию для изготовления машин сплошной зачистки листа разработал конструкторский центр центра «Промсервис». В ходе изготовления в ремонтно-механическом цехе были собраны больше 11 тонн узлов агрегата — специальная тележка, механизмы перемещения и раздвижения суппортов и другие необходимые элементы. Кроме того, перед отправкой оборудования на производство трубного проката на ЧерМК провели испытания автоматического цикла зачистки. Эксперты оценили работу всех систем: проверили скорость вращения, правильность опускания, давление на будущий лист, защиту кругов при будущей зачистке.

Рабочую документацию для монтажа и подключения машин сплошной зачистки листа в цехе разработал «КО ВНИИМЕТМАШ» После выполнения монтажа машин специалисты центра «Промсервис» Дирекции по ремонтам и «Северсталь Инфоком» приедут в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в пусконаладочных работах.