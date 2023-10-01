Московский «Первый ДСК» запустил новую производственную линию

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«Первый ДСК» за девять месяцев смонтировал новую производственную линию на своей флагманской площадке — Ростокинском заводе ЖБИ в Москве.

Новая линия предназначена для производства железобетонных изделий различных конфигураций. Таким образом, предприятие завершило второй этап модернизации, полностью перейдя на новое оборудование.

С учетом первого этапа модернизации, завершившегося в 2021 году, сумма вложений в Ростокинский завод ЖБК составила более 3 млрд рублей.

Благодаря завершению второго этапа модернизации Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тысяч квадратных метров в год и создать дополнительно не менее 100 новых рабочих мест.

В ходе второго этапа модернизации на заводе были выполнены работы по усилению строительных конструкций пролётов, изменению конструкций и путей вывозных тележек, для обеспечения вывоза на склад готовой продукции изделий бОльших габаритов. Также была произведена модернизация системы освещения в пролётах, благодаря чему цех стал светлее.

Первые плиты перекрытия были выпущены в конце июня 2023 года. После завершения тестового запуска 4-я линия производства начнет работать на полную мощность. В сутки новая линия сможет выпускать порядка 60 изделий, с потенциалом роста на 20-30%.

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