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Производство

Московский «Первый ДСК» запустил новую производственную линию

 © stroygaz.ru

«Первый ДСК» за девять месяцев смонтировал новую производственную линию на своей флагманской площадке — Ростокинском заводе ЖБИ в Москве.

Новая линия предназначена для производства железобетонных изделий различных конфигураций. Таким образом, предприятие завершило второй этап модернизации, полностью перейдя на новое оборудование.

С учетом первого этапа модернизации, завершившегося в 2021 году, сумма вложений в Ростокинский завод ЖБК составила более 3 млрд рублей.

Благодаря завершению второго этапа модернизации Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тысяч квадратных метров в год и создать дополнительно не менее 100 новых рабочих мест.

В ходе второго этапа модернизации на заводе были выполнены работы по усилению строительных конструкций пролётов, изменению конструкций и путей вывозных тележек, для обеспечения вывоза на склад готовой продукции изделий бОльших габаритов. Также была произведена модернизация системы освещения в пролётах, благодаря чему цех стал светлее.

Первые плиты перекрытия были выпущены в конце июня 2023 года. После завершения тестового запуска 4-я линия производства начнет работать на полную мощность. В сутки новая линия сможет выпускать порядка 60 изделий, с потенциалом роста на 20-30%.

https://rusnews...dm9o9k519351357

Источник: https://stroygaz.ru/news/materials/...-liniyu/?ysclid=ln0n562etq384130721

производство стройматериалов, Москва
  • Нет аватара termometrix
    01.10.2313:08:45

    + за публикацию.

    Блог «Модернизация»,имхо,больше подходит.

    #1269385
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      01.10.2314:24:35

      С одной стороны модернизация предприятия.

      С другой — новая линия с нуля.

      И так и так можно.

      #1269387
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