на «Окской судоверфи» спущен на воду сборщик льяльных вод «Коппи» проекта RST38
На «Окской судоверфи» (Новгородская область) спущен на воду второй сборщик льяльных вод проекта «Коппи» RST38.
Судно проекта RST38 "Коппи" / Фото: © korabel.ru
Представляет собой стальное однопалубное самоходное судно ограниченного R3-RSN района плавания, двухвинтовое, с баком, с кормовым расположением машинного отделения и жилой рубки, с грузовыми танками, с двойным дном и двойными бортами, простирающимися по всей длине и высоте грузовых танков.
Район эксплуатации предполагается в акватории портов Ванино и Советская гавань, в зоне ответственности Ванинского филиала, а также в акватории Северо-Западного бассейнового филиала.
Назначение:
• сбор с судов нефтесодержащих вод (льяльных вод), их отстой, сепарация с перекачкой нефтепродуктов в танк нефтеостатков и сдача нефтеостатков на берег в хранилище, отсепарированной чистой воды на берег или за борт в разрешенных районах.
• сбор с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения.
• при соответствующем дооборудовании судно может быть использовано в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту разлива (вне зоны пятна аварийного разлива).
Характеристики:
- Длина — 49 м
- Ширина — 8,82 м
- Осадка — 3 м
- Дедвейт — 523 т
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27.09.2315:52:26