на «Окской судоверфи» спущен на воду сборщик льяльных вод «Коппи» проекта RST38

На «Окской судоверфи» (Новгородская область) спущен на воду второй сборщик льяльных вод проекта «Коппи» RST38.

Судно проекта RST38 "Коппи" / Фото: © korabel.ru

Представляет собой стальное однопалубное самоходное судно ограниченного R3-RSN района плавания, двухвинтовое, с баком, с кормовым расположением машинного отделения и жилой рубки, с грузовыми танками, с двойным дном и двойными бортами, простирающимися по всей длине и высоте грузовых танков.

Район эксплуатации предполагается в акватории портов Ванино и Советская гавань, в зоне ответственности Ванинского филиала, а также в акватории Северо-Западного бассейнового филиала.

Назначение:

• сбор с судов нефтесодержащих вод (льяльных вод), их отстой, сепарация с перекачкой нефтепродуктов в танк нефтеостатков и сдача нефтеостатков на берег в хранилище, отсепарированной чистой воды на берег или за борт в разрешенных районах.

• сбор с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения.

• при соответствующем дооборудовании судно может быть использовано в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту разлива (вне зоны пятна аварийного разлива).

Характеристики: