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Судостроение и судоходство

на «Окской судоверфи» спущен на воду сборщик льяльных вод «Коппи» проекта RST38

На «Окской судоверфи» (Новгородская область) спущен на воду второй сборщик льяльных вод проекта «Коппи» RST38.

Судно проекта RST38 "Коппи" / Фото:Судно проекта RST38 "Коппи" / Фото: © korabel.ru

Представляет собой стальное однопалубное самоходное судно ограниченного R3-RSN района плавания, двухвинтовое, с баком, с кормовым расположением машинного отделения и жилой рубки, с грузовыми танками, с двойным дном и двойными бортами, простирающимися по всей длине и высоте грузовых танков.

Район эксплуатации предполагается в акватории портов Ванино и Советская гавань, в зоне ответственности Ванинского филиала, а также в акватории Северо-Западного бассейнового филиала.

Назначение:

• сбор с судов нефтесодержащих вод (льяльных вод), их отстой, сепарация с перекачкой нефтепродуктов в танк нефтеостатков и сдача нефтеостатков на берег в хранилище, отсепарированной чистой воды на берег или за борт в разрешенных районах.

• сбор с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения.

• при соответствующем дооборудовании судно может быть использовано в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту разлива (вне зоны пятна аварийного разлива).

Характеристики:

  • Длина — 49 м
  • Ширина — 8,82 м
  • Осадка — 3 м
  • Дедвейт — 523 т
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...oroe_sudno_proekta_rst38_koppi.html

Окская судоверфь, Новгородская область, сборщик льяльных вод, RST38
  • Нет аватара a.malov
    27.09.2315:52:26

    Окская судоверфь находится не в Новгородской, а в Нижегородской области. г. Навашино.

    #1269165
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