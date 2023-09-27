«Калашников» завершил передачу инструмента для производства автоматов АК-203 в Индии

В рамках контракта на поставку оборудования и комплектующих для организации производства более 600 тысяч автоматов АК-203 в городе Корва (Индия), подписанного в 2021 году в Дели во время встречи министров обороны России и Индии, концерн «Калашников» отгрузил свыше 4500 единиц оснащения и инструмента для лицензионного освоения автомата.

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За полтора года дивизионы специальных машин, станкостроения и оружейного производства «Калашникова» изготовили более 1100 видов номенклатуры инструмента.

Среди них калибры, штампы, приспособления и режущий инструмент. По итогам испытаний все изделия успешно прошли приемку экспортной комиссии.