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Электроника, электротехника и приборы

В Москве создали кабели для приборов контроля окружающей среды

Разработка превзошла швейцарские аналоги по ряду важных характеристик.

Изделие не реагирует на удары, изгибы, вибрацию, устойчиво к помехам и может работать при экстремальных температурах — от -70°С до +85°С.

 © clck.ru

Такие преимущества кабелей очень важны для работы многих ключевых предприятий. Применять их будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.
Источник: https://clck.ru/35qEm4

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