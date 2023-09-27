В Москве создали кабели для приборов контроля окружающей среды
Разработка превзошла швейцарские аналоги по ряду важных характеристик.
Изделие не реагирует на удары, изгибы, вибрацию, устойчиво к помехам и может работать при экстремальных температурах — от -70°С до +85°С.
Такие преимущества кабелей очень важны для работы многих ключевых предприятий. Применять их будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.
Источник: https://clck.ru/35qEm4
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27.09.2315:09:19