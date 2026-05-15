Значительный вклад в развитие радиоэлектронной промышленности вносят участники Московского инновационного кластера и резиденты кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

Например, предприятие «Микроволновая электроника» выпускает измерительное и связное оборудование. Среди ключевых продуктов — векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы.

Оборудование используется в самых разных сферах — от телевещания до космонавтики. Также возможно применение в системах связи городского транспорта, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, для управления роботами-доставщиками, беспилотными автомобилями и службами экстренного реагирования.

Компания «ИнноЦентр ВАО» разработала платформу для создания радиоэлектронных устройств. Она состоит из различных СВЧ-микросхем и готовых функциональных блоков, которые можно комбинировать между собой. Платформа позволяет в 5-10 раз быстрее собирать сложное радиоэлектронное оборудование без разработки всех компонентов с нуля.

Разработка компании востребована во многих сферах, в том числе в образовании: на ее основе проводят лабораторные работы по радиотехнике в российских вузах. Студенты работают с оборудованием и осваивают инструменты, которые применяются в реальном промышленном производстве.

Компания «Т8 НТЦ» разрабатывает отечественные DWDM-системы сверхскоростной связи — объединение множества различных каналов (интернет, голосовая связь и др.) в одном кабеле.

Разработки компании были использованы при строительстве скоростной магистральной линии связи длиной более 16,7 тыс. км между Санкт-Петербургом и Улан-Удэ. На оборудовании предприятия работает более 100 тыс. км других DWDM-сетей от Калининградской области до Камчатского края.

В 2021 году компания обеспечивала качественную видеотрансляцию матчей футбольного чемпионата Европы, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Одна из ведущих московских компаний в сфере радиоэлектронной промышленности «ПиЭлСи Технолоджи» выпускает более 200 видов продуктов, в том числе системы связи на объектах энергетики и промышленности.

Среди них телекоммуникационное устройство, которое обеспечивает надежную высокоскоростную передачу данных между объектами инфраструктуры. Например, его применяют на многих электрических подстанциях по всей стране.

Еще одна разработка компании — устройство для дистанционного сбора и передачи данных с приборов электроэнергии. Оно применяется в системах учета и мониторинга на объектах электроэнергетики и промышленности для централизованного контроля и управления энергопотреблением.

В радиоэлектронике особое значение имеют технологии точного измерения и передачи данных. В этом направлении работает компания «ОптоМониторинг».

Разработанные компанией системы измеряют температуру, давление, вибрацию и смещение грунта одновременно. Данная продукция применяется для контроля режимов работы теплообменного оборудования, нефтегазовых скважин, а также для контроля движения транспортных средств на авто и ЖД магистралях, доступа к магистральным оптоволоконным линиям передачи данных, смещения грунта на опасных участках, контроля загазованности и др.

Разработки московских предприятий радиоэлектронной промышленности обеспечивают решение текущих отраслевых задач, и закладывают основу для долгосрочного технологического роста.