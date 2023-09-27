Завершено строительство ВПП в аэропорту Певек

© aviation21.ru

В аэропорту Певек полностью завершено строительство взлётно-посадочной полосы длиной 2500 метров. Получено разрешение на ввод ВПП в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«В рамках проекта реконструкции также построена новая рулёжная дорожка и реконструирована старая с грунтовым покрытием. Уложено армированное бетонное покрытие перрона. Завершены работы по устройству очистных сооружений и водосточно-дренажной системы, установлены четыре прожекторные мачты. Заканчивается монтаж светосигнального оборудования», — рассказали в ведомстве.

Представитель Минтранса уточнил, что полностью завершить работы на объекте планируется до конца текущего года.

Райцентр Чаунского района Чукотского автономного округа Певек является самым северным городом России. После реконструкции аэропорт сможет принимать любые типы узкофюзеляжных воздушных судов, а также вертолёты всех типов.

Ожидается, что пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, станет эффективнее логистика: в некоторых районах Чукотки из-за необорудованных аэродромов жители сталкиваются со сложностями при завозе продуктов питания и грузов.