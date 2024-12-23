На Чукотке в селе Омолон открылся новый медицинский центр

© cdn.er.ru

Здание соответствует всем современным требованиям, сюда доставили новое оборудование — цифровой передвижной рентгенографический аппарат и современный маммограф. Также учреждение получило новый автомобиль скорой помощи.

Вопрос об открытии новой больницы жители села поднимали неоднократно — медицинское учреждение в Омолоне много лет располагалось в приспособленном помещении бывшего комбината бытового обслуживания. Новая больница построена по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа».

В свою очередь, в селе Лаврентия готовится к открытию новый аптечный пункт.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈