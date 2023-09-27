Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

В Иркутской области сдано обстановочное судно «Сергей Иванов» проекта 3052

Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Сергей Иванов» проекта 3052, построенное на мощностях ООО «МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть».

 © portnews.ru

Это уже второе судно данного проекта, переданное администрации Ленского бассейна внутренних водных путей (ВВП) в 2023 году. Ранее флот бассейновой администрации пополнил «Юрий Заккер».

Строительство серии из 10 единиц осуществляется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Проект выполнен ООО ГЦКБ «Речфлота».

Назначение:

— установка, снятие, транспортировка навигационных знаков, в том числе вех и буев речных и озерных;

— обслуживание и ремонт средств навигационной обстановки в местах их установки;

— контроль состояния судового хода на внутренних водных путях;

— контроль состояния навигационного ограждения судового хода;— буксировка несамоходных плавсредств;

— перевозка грузов на рабочей палубе;

— рейдовое снабжение судов.

Технические характеристики:

  • Класс судна (Российский Речной Регистр): *О-пр 2.0 (лед 20);
  • Длина наибольшая: 35,8 м.
  • Ширина: 6,0 м.
  • Осадка максимальная: 1,4 м.
  • Водоизмещение в грузу: 144 м3
  • Мощность ГД: 2×225 л.с.
  • Скорость 13 уз.
  • Автономность 5 сут.
  • Экипаж 6/4 чел.
Источник: https://portnews.ru/news/354077/

МТ-Групп, Санкт-Петербург, обстановочное судно, 3052
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,