В Иркутской области сдано обстановочное судно «Сергей Иванов» проекта 3052

Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Сергей Иванов» проекта 3052, построенное на мощностях ООО «МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть».

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Это уже второе судно данного проекта, переданное администрации Ленского бассейна внутренних водных путей (ВВП) в 2023 году. Ранее флот бассейновой администрации пополнил «Юрий Заккер».

Строительство серии из 10 единиц осуществляется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Проект выполнен ООО ГЦКБ «Речфлота».

Назначение:

— установка, снятие, транспортировка навигационных знаков, в том числе вех и буев речных и озерных;

— обслуживание и ремонт средств навигационной обстановки в местах их установки;

— контроль состояния судового хода на внутренних водных путях;

— контроль состояния навигационного ограждения судового хода;— буксировка несамоходных плавсредств;

— перевозка грузов на рабочей палубе;

— рейдовое снабжение судов.

Технические характеристики: