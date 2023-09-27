В Иркутской области сдано обстановочное судно «Сергей Иванов» проекта 3052
Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Сергей Иванов» проекта 3052, построенное на мощностях ООО «МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть».
Это уже второе судно данного проекта, переданное администрации Ленского бассейна внутренних водных путей (ВВП) в 2023 году. Ранее флот бассейновой администрации пополнил «Юрий Заккер».
Строительство серии из 10 единиц осуществляется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Проект выполнен ООО ГЦКБ «Речфлота».
Назначение:
— установка, снятие, транспортировка навигационных знаков, в том числе вех и буев речных и озерных;
— обслуживание и ремонт средств навигационной обстановки в местах их установки;
— контроль состояния судового хода на внутренних водных путях;
— контроль состояния навигационного ограждения судового хода;— буксировка несамоходных плавсредств;
— перевозка грузов на рабочей палубе;
— рейдовое снабжение судов.
Технические характеристики:
- Класс судна (Российский Речной Регистр): *О-пр 2.0 (лед 20);
- Длина наибольшая: 35,8 м.
- Ширина: 6,0 м.
- Осадка максимальная: 1,4 м.
- Водоизмещение в грузу: 144 м3
- Мощность ГД: 2×225 л.с.
- Скорость 13 уз.
- Автономность 5 сут.
- Экипаж 6/4 чел.
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