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Росстат опубликовал оперативную информацию «О промышленном производстве в январе-августе 2023 года».

Согласно этой информации в России продолжается экономический рост. В августе он ускорился по сравнению с июлем.

Индекс промышленного производства в августе 2023 года составил 105,4% по сравнению с августом прошого года (к июлю 2023 года 102,0%).

За 8 месяцев индекс промышленного производства составил 103,0% по сранению с аналогичным периодом прошлого года.

Опережающимися темпами развивался обрабатывающий сектор экономики.

Индекс обрабатывающих производств в августе этого года составил 110,3% к августу прошлого года. За 8 месяцев — 106,6%.

Наибольший рост показали следующие виды обрабатывающих производств:

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 154,2%,

— производство мебели — 142,8%,

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 141,8%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 132,5%,

— производство прочих готовых изделий — 127,8%

— производство электрического оборудования — 126,1%.