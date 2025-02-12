Обрабатывающая промышленность России за три санкционных года выросла на 18,3%

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности в России вырос с 63 трлн руб. в 2021 г. до 82,9 трлн руб. в 2024 г. (по предварительным данным, охват которых в 2023 г. составил 95%). Индекс производства, означающий изменение физического объёма выпуска продукции, за три года составил 118,3%. Далее рассмотрим динамику по основным отраслям, расположив их по убыванию объёмов выпуска в 2021 г. для лучшего понимания значимости.

Выпуск нефтепродуктов вырос с 12,14 до 14,57 трлн руб. (охват 93%), индекс производства составил 99,9%.

Выпуск металлов вырос с 10,72 до 12,08 трлн руб. (охват 99%), индекс производства составил 100,9%.

Выпуск машин и оборудования вырос с 10,54 до 15,17 трлн руб. (охват 94%). Индексы производства по подотраслям составили:

автотехника — 75,4% (выпуск снизился с 3,24 до 3,16 трлн руб.),

прочие транспортные средства — 163,7% (выпуск вырос с 2,52 до 3,72 трлн руб.),

базовые машины и оборудование — 104,4% (выпуск вырос с 1,72 до 2,83 трлн руб.),

электроника и оптика — 196,4% (выпуск вырос с 1,69 до 3,36 трлн руб.),

электротехника — 130% (выпуск вырос с 1,37 до 2,1 трлн руб.).

Выпуск пищевых продуктов вырос с 8,54 до 11,81 трлн руб. (охват 96%), индекс производства составил 111,5%. Наибольший рост показало масложировое производство (+30,8%), переработка овощей и фруктов (+24,2%) и производство готовых кормов для животных (+16,1%), снижение отмечено в рыбопереработке (-2%).

Выпуск химической продукции вырос с 5,26 до 6,33 трлн руб. (охват 96%), индекс производства составил 105,9%.

Выпуск металлоизделий вырос с 3,47 до 6,69 трлн руб. (охват 95%), индекс производства составил 193,9%.

Выпуск неметаллической минеральной продукции вырос с 2,1 до 3,12 трлн руб. (охват 92%), индекс производства составил 109,4%.

Выпуск пластмассовых изделий вырос с 1,49 до 2,02 трлн руб. (охват 93%), индекс производства составил 113%.

Выпуск фармацевтической продукции вырос с 1,36 до 1,37 трлн руб. (охват 102%), индекс производства составил 128,5%.

Ремонт и монтаж машин и оборудования вырос с 1,34 до 1,83 трлн руб. (охват 95%), индекс производства составил 105,5%.

Выпуск целлюлозно-бумажной продукции вырос с 1,3 до 1,62 трлн руб. (охват 96%), индекс производства составил 107,7%.

Выпуск продукции деревообработки снизился с 1,12 до 1,03 трлн руб. (охват 93%), индекс производства составил 92,3%

Выпуск напитков вырос с 0,97 до 1,52 трлн руб. (охват 97%), индекс производства составил 118%.

Выпуск мебели вырос с 402 до 548 млрд руб. (охват 83%), индекс производства составил 132,9%.

Выпуск текстильных изделий вырос с 333 до 511 млрд руб. (охват 88%), индекс производства составил 103,6%.

Выпуск угольного кокса снизился с 318 до 268 млрд руб. (охват 99,8%), индекс производства составил 86,2%.

Выпуск резиновых изделий вырос с 316 до 438 млрд руб. (охват 90%), индекс производства составил 91,9%.

Выпуск полиграфической продукции вырос с 312 до 433 млрд руб. (охват 90%), индекс производства составил 126%.

Выпуск табачных изделий вырос с 276 до 363 млрд руб. (охват 98%), индекс производства составил 81,4%.

Выпуск одежды вырос с 248 до 477 млрд руб. (охват 82%), индекс производства составил 133,1%.

Выпуск ювелирных изделий вырос с 149 до 212 млрд руб. (охват 79%), индекс производства составил 121,3%.

Выпуск медицинских приборов и инструментов вырос с 84 до 137 млрд руб. (охват 79%), индекс производства составил 130,8%.

Выпуск обуви вырос с 67 до 110 млрд руб. (охват 93%), индекс производства составил 117,9%.

В прочих, не упомянутых выше производствах выпуск вырос с 129 до 207 млрд руб. (охват 90%). Индексы производства составили от 37% (копирование носителей информации) до 233% (производство музыкальных инструментов).

Объёмы выпуска и индексы производства по отраслям в помесячной и годовой динамике публикуются Росстатом: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

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