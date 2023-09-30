Завершена модернизация Белгородского мясокомбината свинокомплекса «Сибагро»

© meat-expert.ru

Преобразования обеспечили увеличение объёма выпуска продукции из свинины до 130 тысяч тонн в год, сообщил директор Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Леонид Мартынов. Мощность обвалки составит 140 тонн в смену. Штат расширен на 200 человек.

В ближайшее время компания начнёт поставлять на рынок центральной России охлаждённое мясо, субпродукты и полуфабрикаты под брендом «Сибагро», а в дальнейшем намерена возобновить экспорт в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны ЕАЭС.

Для перезапуска мясокомбината потребовалось внести корректировки на всех производственных участках. За счёт установки плиточных скороморозильных аппаратов сокращено время заморозки продукции и оптимизировано использование площадей складского комплекса. Выделена отдельная линия для упаковки крупнокусковой свинины. За два года на территории Белгородского свинокомплекса «Сибагро» реконструированы все производственные площадки, обновлено поголовье свиней (500 тысяч единовременного содержания), модернизированы комбикормовый завод и мясокомбинат.